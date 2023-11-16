موعد مباراة السعودية وباكستان اليوم في تصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار الجماهير السعودية إلى ملعب نادي الفتح من أجل متابعة مباراة المنتخب السعودي المرتقبة ضد باكستان في مستهل مشوار الصقور بتصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 والتي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

يدخل المنتخب السعودي مواجهة اليوم باحثًا عن أول انتصاراته تحت قيادة المدير الفني روبيرتو مانشيني، حيث خاض الصقور بقيادة المدرب الإيطالي 4 مباريات، تعادل في واحدة وخسر 3 مواجهات ولم يحقق أي فوز حتى الآن.

وسجل المنتخب السعودي 4 أهداف تحت قيادة مانشيني، بينما استقبلت شباكه 9 أهداف، وهو ما يكشف عن المستوى المتواضع الذي قدمه الأخضر منذ تولي المدرب الإيطالي مهمة القيادة الفنية خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.

ويقع المنتخب السعودي ضمن المجموعة السابعة في التصفيات والتي تضم منتخبات طاجيكستان وباكستان والأردن.

موعد مباراة السعودية وباكستان اليوم :

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة السعودية ضد باكستان في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت مكة المكرمة، 8:30 بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة السعودية وباكستان :

وستذاع مباراة السعودية ضد باكستان Alkass Two HD القطرية الحاصلة على حقوق بث المباراة وذلك بصوت المعلق الرياضي خليل البلوشي.