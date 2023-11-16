ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس، نحو ستاد القاهرة الدولي، حيث يستضيف اللقاء المنتظر بين منتخب مصر ونظيره منتب جيبوتي، ضمن منافسات الجولة الأولي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مصر وجيبوتي مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

من المنتظر أن تذاع مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026 عبر فضائية on time sports HD 1 وSSC 1 و5 HD.

وأعلنت شبكة قنوات SSC عن إسناد مهمة نقل أحداث وفعاليات مباراة مصر وجيبوتي للمعلق مشاري القرني، فيما يعلق على اللقاء عبر On time sports حاتم بطيشة عبر الصوتية الأولى ومؤمن حسن في الصوتية الثانية.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي - محمد صبحي -أحمد الشناوي .

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، علي جبر، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، رامي ربيعة، محمد حمدي، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، محمد النني، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود حمادة، حمدي فتحي.

الهجوم: محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفى محمد، محمد شريف، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، حسين الشحات.