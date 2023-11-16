حقيقة مفاوضات الاهلي للتعاقد مع مروان حمدي في الشتاء

كشف الإعلامي هاني حتحوت حقيقة الأنباء المترددة بخصوص دخول النادي الاهلي في مفاوضات قوية للتعاقد مع اللاعب مروان حمدي مهاجم نادي المصري البورسعيدي.

وأكد حتحوت في تصريحات متلفزة أنه حتى هذه اللحظة لم يدخل الاهلي في مفاوضات قوية لضم مروان حمدي مهاجم المصري البورسعيدي في الشتاء المقبل.

وتابع” الاهلي لم يضع في اهتماماته اللاعب حيث لم يدخل في مفاوضات معه أو ناديه وهو خارج الحسابات في يناير المقبل”.

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وأعلن نادي المصري البورسعيدي في وقت سابق عرض مروان حمدي، للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل أزمته مع الجماهير.

ورحب المدير الفني لـ المصري البورسعيدي علي ماهر بقرار رحيل مروان حمدي في الشتاء المقبل وذلك بعد دخول في مشادات مع جماهير النادي عقب لقاء البنك الأهلي في الدوري الممتاز.