مصر وجيبوتي.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

يستعد منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب جيبوتي في إطار منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستضيف ملعب” القاهرة الدولي” المواجهة المنتظرة بين منتخب مصر أمام نظيره جيبوتي في الجولة الأولى من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويأمل المنتخب الوطني بقيادة فيتوريا حصد الثلاث نقاط من أنياب منتخب جيبوتي من أجل الدخول في المنافسة بقوة منذ البداية لحسم ورقة التأهل لمونديال 2026.

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موعد مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي

ستبدأ مواجهة المنتخب الوطني أمام جيبوتي اليوم الخميس الموافق 16 نوفمبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت السعودية.

وستذاع المباراة عبر قنوات ” بي إن سبورت” القطرية بالإضافة إلى” أون تايم سبورت” كونها الناقل الحصري لمباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد جيبوتي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – محمد عبدالمنعم – علي جبر – محمد حمدي.

خط الوسط: طارق حامد – محمد النني – إمام عاشور.

خط الهجوم: محمد صلاح – محمود حسن تريزيجيه – مصطفى محمد.