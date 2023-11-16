"مجرد رقم".. ميدو يوجه رسالة نارية لفيتوريا بسبب شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه أحمد حسام ميدو، رسالة قوية للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني بعد تعليقه على أسباب عدم انضمام محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك لمعسكر الفراعنة.

وقال ميدو عبر برنامج بقناة المحور:" فيتوريا تحدث عن وجهة نظره في عدم ضم شيكابالا لتقدمه في العمر رغم التأكيد أنه لاعب موهوب ولكنه يريد تخفيض معدل أعمار لاعبي المنتخب".

وأضاف: "برد على فيتوريا وأخالفه هذا الرأي لأن العمر مجرد رقم وهناك أمثلة لنجوم عالميين يلعبون في منتخباتهم وتخطوا سن شيكابالا واستمروا مع المنتخب الوطني رغم اقترابهم من الأربعين عاماً".

وأضاف:"هناك مثال مصري أتذكره جيداً هو حسام حسن اللي لعب معنا في كأس الأمم الأفريقية 2006 وعمره قارب الأربعين ، وتألق في هذه البطولة وسجل هدفاً وكان قائداً داخل وخارج الملعب وانا شاهد على ذلك".

وأتم تصريحاته: "أرى أن شيكابالا يستطيع تقديم الإضافة للمنتخب في كأس الأمم الأفريقية القادمة ولو شارك لمدة بسيطة لأنه لديه حاليا شخصية كبيرة داخل الملعب وخارجه".