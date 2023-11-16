شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر رد أوسوريو حول جدولة مستحقاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو نادى الزمالك رد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى السابق للفريق حول عرض جدولة مستحقاته المالية، التى يحق له تقاضيها من القلعة البيضاء بعد فسخ عقده،خاصة أنه أبلغهم فى جلسة الثلاثاء بمنحه فرصة لدراسة طلباتهم.

وكشف مصدر بنادى الزمالك أن أوسوريو لم يحدد مهلة للرد على عرض الزمالك بشأن مستحقاته والشرط الجزائي، على أن يبلغ إدارة النادى بقراره بعد التفكير فى العرض. وأضاف المصدر في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن أوسوريو سيوافق على عرض الزمالك بتقسيط المبلغ، خاصة وأنه الحل الأفضل له فى الفترة الحالية قائلا:" أوسوريو سيوافق على العرض المالى المحدد الذي قدمناه "

وشهدت الجلسة عرض مجلس إدارة نادي الزمالك على المدير الفني الكولومبي جدولة مستحقاته لدى النادي بعد الإعلان مؤخرا عن توجيه الشكر له، و طلب أوسوريو مهلة للتفكير والرد على المجلس.

وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك في حديثه مع أوسوريو، على احترام النادي له وتقدير دوره مع الفريق خلال الفترة الماضية التي تولى فيها المسؤولية،ورحب أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك بالمدير الفني السابق للفريق داخل مقر القلعة البيضاء، و تم التأكيد على ضرورة إنهاء التعاقد بالشكل اللائق للطرفين.

وقرر مجلس إدارة نادى الزمالك فسخ التعاقد مع الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو ، بعد سلسلة النتائج السيئة التى حققها الفريق تحت قيادته، كما تم إقالة مدحت عبد الهادى المدرب العام وتعيين معتمد جمال بدلاً منه، واستمرار باقى أفراد الجهاز المعاون، أحمد مجدى ومحمد عبدالمنصف ومدير الكرة عبد الواحد السيد.