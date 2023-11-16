شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يمنح لاعبى الأهلى الدوليين راحة إضافية بعد انتهاء معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر
ويرغب المدرب السويسري في إراحة الدوليين بعدما انضموا للمنتخب الوطني بعد مباراة الجونة دون راحة خاصة وأن هناك مُتسع من الوقت قبل مباراة ميدياما الغاني يوم 25 نوفمبر الجاري بالقاهرة في ضربة البداية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ، ويتواجد سبعة لاعبين من الأهلي في المنتخب الوطني الأول خلال المعسكر الحالي ، وهم : محمد الشناوي – محمد هاني – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – مروان عطية – إمام عاشور وحسين الشحات.
ورفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فكرة الاستعجال في تقييم الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأحمر، أو التفكير في رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، بعد تعرضه لسلسلة من الانتقادات بسبب المستوى غير المرضي الذي ظهر عليه منذ قدومه للأهلي، بداعي أن اللاعب لم يحصل على الفرصة الكافية مع الفريق الأحمر أو الانسجام مع باقي زملائه.
ويرى كولر أن موديست لاعب كبير وفكرة تقييمه والتفكير في فسخ عقده في يناير المقبل أمر مرفوض، لأن اللاعب يحتاج إلى رفع لياقته البدنية وهو ما سيحدث مع حصوله على عدد كبير من المباريات، قبل أن يتم الحكم عليه بشكل كامل، لاسيما وأنه كان من اللاعبين المميزين في الدوري الألماني.
وأنتقل موديست من للأهلي الصيف الجاري في صفقة انتقال حُر بعد إنتهاء عقده مع بوروسيا دورتموند الألماني.
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