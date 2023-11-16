شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الجهاز الفنى لغزل المحلة بقيادة حسام عبد العال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نادى غزل المحلة عن تشكيل الجهاز الفنى للفريق بقيادة حسام عبد العال، الذى تولى القيادة الفنية خلفا للراحل خالد عيد، الذى تم توجيه الشكر له بعد الهزيمة من بترول أسيوط.

وجاء تشكيل الجهاز الفنى لغزل المحلة كالتالى..

محمد عظيمة مستشار فنى، حسام عبد العال مدير فني، حسام عبد الجواد مدرب، أشرف شيحة مدرب، ناصر فاروق مدرب حراس المرمى، وليد سليمان مخطط أحمال، أحمد حسين أخصائى تأهيل إصابات، ميشيب ماجد محلل أداء، عمر سعد مدير شئون اللاعبين.

وتقدم وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم بخالص الشكر للكابتن خالد عيد وجهازه الفني المعاون على ما قدموه لنادي غزل المحلة في الفترة الماضية، متمنين لهم التوفيق في مشاريعهم القادمة.

وكان مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكـرة القدم قرر تجميد مستحقات الفريق الأول لأجل غير مسمى بعد تلقى الفريق الهزيمة الثانية له في الموسم أمام بترول أسيوط بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفيـن.

وكان بترول أسيوط حقق مفاجأة كبرى بالفوز على غزل المحلة بهدف مقابل لا شىء ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، بينما تجمد رصيد المحلة عند 14 نقطة ويصعب موقفه في جدول الترتيب، وذلك ضمن أجواء المنافسة على الصعود لدورى الأضواء، كما حقق أبو قير للأسمدة أكبر فوز بالمسابقة حتى الآن على النصر للتعدين بخماسية نظيف، كما استطاع مصر المقاصة تحقيق الفوز على جمهورية شبين بهدف مقابل لا شيء.