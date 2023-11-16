شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يواجه شباب اليوم فى أولى تجاربه الودية خلال توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاتحاد السكندري أولى تجاربه الودية أمام فريق الشباب بالنادي، ضمن التحضير لاستئناف مباريات الدوري المصري بنهاية شهر نوفمبر الجاري، عقب نهاية فترة التوقف الدولي لظروف مشاركة منتخب مصر في مباراتيه ضد جيبوتي وسيراليون بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

واتفق الجهاز الفني للاتحاد السكندري على خوض ثلاث مباريات ودية خلال فترة توقف الدوري الحالية، لظروف الأجندة الدولية لشهر نوفمبر الجاري.

ويلعب زعيم الثغر مباراة ودية مع فريق الشباب بالنادي اليوم الخميس ، ثم مباراة ودية مع بلدية المحلة يوم 23 نوفمبر الجاري، على أن يخوض المباراة الودية يوم 22 من الشهر الحالي، ولكن لم يتحدد طرفها حتى الآن.

ويستغل طارق العشرى المدير الفنى للاتحاد السكندرى، فترة توقف الدورى فى تصحيح الأخطاء الفردية التى وقع فيها لاعبوه خلال التدريبات الحالية التى يخوضها فريقه.

واستقر العشرى على تطبيق نظام اليوم الكامل والتدرب على فترتين، حيث عاد زعيم الثغر للتدريبات الجماعية يوم الأربعاء الماضى، وجاء قرار التدريب على فترتين للحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين وحساسية المباريات.

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الخامس فى ترتيب جدول الدورى المصرى من ثلاثة انتصارات وتعادلين وهزيمة.