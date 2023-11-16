شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: مروان حمدى عبء على النادى وتوجد عروض لبيعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد موسى عضو مجلس إدارة النادى المصرى عن وجود أكثر من عرض لبيع مروان حمدى مهاجم الفريق خلال الميركاتو الشتوى المقبل.

وقال موسى فى تصريحات تليفزيونية: قرار عقوبة مروان حمدى بعد واقعة البصق على الجماهير تم اتخاذه بعد نهاية المباراة مباشرة وكرامة جماهير المصرى من كرامة مجلس الإدارة ولا نقبل بهذا الأمر.

وأضاف عضو المصرى: مروان حمدى مهاجم منتخب مصر ولا يوجد غيره مع مصطفى محمد، لكن استمراره مع المصري في الفترة المقبلة سيكون عبئا على النادي وعبئا على اللاعب، لأن هذه الواقعة ليست الأولى لمروان مع جماهير المصري واستمراره في النادي أصبح أمراً صعباً.

وأكمل: مروان حاول الاعتذار أكثر من مرة لكن الأمور أصبحت صعبة ولدينا أكثر من عرض لبيعه في الفترة المقبلة ونناقش الأمر بما يحقق الفائدة للنادي وللاعب أيضاً ولم نحدد سعر معين ولكن الجميع يعرف سعر مروان حمدي باعتباره مهاجم دولي.

من ناحية أخرى تلقى نادي مودرن فيوتشر إخطارًا من لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، يفيد بتأجيل مواجهة المصري البورسعيدي بالجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري، والتي كان مقررًا لها يوم 7 ديسمبر المقبل، على أن يتم تحديد موعد جديد للمباراة لاحقًا.

جاء تأجيل مواجهة المصري ومودرن فيوتشر بسبب ارتباط الأخير بالمشاركة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.