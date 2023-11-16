شكرا لقرائتكم خبر عن 31 هدفا و11 أسيست حصيلة المحترفين هذا الموسم قبل مواجهة جيبوتى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى روى فيتوريا تحديا جديدا، عندما يستضيف نظيره الجيبوتى فى مباراة مثيرة ومرتقبة، ضمن منافسات الجولة الأولى بتصفيات المونديال. وضمت قائمة مصر 8 محترفين هم كلا من محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد وحمدى فتحى وعمر مرموش ومحمد الننى وطارق حامد ومحمد شريف. ونجح اللاعبون المحترفون فى المساهمة فى 42 هدفا منذ بداية هذا الموسم، حيث سجل المحترفون 31 هدفا وصنعوا 11 هدفا لزملائهم، يتقدمهم محمد صلاح نجم ليفربول برصيد 12 هدفا وصناعة 4 أهداف أخرى. ونستعرض ماذا قدم المحترفون هذا الموسم قبل الانضمام لمنتخب مصر في التقرير التالى.. ونستعرض ماذا قدم المحترفون هذا الموسم قبل الانضمام لمنتخب مصر في التقرير التالى..

محمد صلاح "ليفربول الإنجليزى" محمد صلاح "ليفربول الإنجليزى" لعب: 17 مباراة سجل: 12 هدفا صنع: 4 أهداف عدد الدقائق: 1263 دقيقة محمود حسن تريزيجيه "طرابزون سبور التركي " محمود حسن تريزيجيه "طرابزون سبور التركي " لعب: 8 مباريات سجل: 0 صنع: هدف واحد عدد الدقائق: 312 دقيقة عمر مرموش "آينتراخت فرانكفورت" عمر مرموش "آينتراخت فرانكفورت" لعب: 19 مباراة سجل: 10 أهداف صنع: هدفين عدد الدقائق: 1233 دقيقة حمدى فتحى "الوكرة القطرى" حمدى فتحى "الوكرة القطرى" لعب: 7 مباريات سجل: هدفين صنع: هدفا عدد الدقائق: 630 دقيقة مصطفى محمد "نانت الفرنسي" مصطفى محمد "نانت الفرنسي" لعب: 10 مباريات سجل: 5 أهداف صنع: 0 عدد الدقائق: 693 دقيقة محمد شريف "الخليج السعودى" محمد شريف "الخليج السعودى" لعب: 11 مباراة سجل: هدفين صنع: هدفا عدد الدقائق: 1075 دقيقة محمد الننى "أرسنال الإنجليزى" محمد الننى "أرسنال الإنجليزى" لعب: 6 مباريات سجل: 0 صنع: 0 عدد الدقائق: 20 دقيقة فقط طارق حامد "ضمك السعودى" طارق حامد "ضمك السعودى" لعب: 16 مباراة سجل: 0 صنع: هدفين عدد الدقائق: 1464 دقيقة

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