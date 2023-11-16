شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواجه جيبوتى فى ضربة البداية بتصفيات المونديال اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر في السادسة مساء اليوم الخميس، نظيره جيبوتي في مباراة مثيرة ومرتقبة، تجري أحداثها على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى بتصفيات المونديال، والتي ينافس فيها الفراعنة وجيبوتي في مجموعة متوازنة مع كل من، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا.

وانطلق معسكر الفراعنة يوم 13 نوفمبر الجاري، وتوافد اللاعبون على المعسكر يومي 13 و14 من الشهر الجاري، كما خاض المنتخب بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد القاهرة الدولي استعدادا لمباراة جيبوتي.

ويطمح الفراعنة لتحقيق الإنجاز والوصول إلى المونديال للمرة الرابعة فى تاريخهم، خاصة مع النظام الجديد للمونديال القادم، والذى يضمن مشاركة 9 منتخبات أفريقية.

وتم تحديد سعر تذاكر الدرجة الثالثة بـ 30 جنيها، بينما تحدد سعر تذاكر الدرجة الثانية بـ 50 جنيها، والدرجة الأولى بـ 75 جنيها، بينما ستكون أسعار تذاكر المقصورة مقابل 250 جنيها.

ويتواجد 25 لاعبا في قائمة منتخب مصر و هم محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح وطارق حامد ومروان عطية ومحمد النني وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجية وعمر مرموش وحسين الشحات.

وأسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قيادة مباراة مصر وجيبوتي، في الجولة الأولى لللحكم الجنوب أفريقي ألفريد شافاني، ويعاونه كل من: إيلفاز سيتول، مساعد أول، وكاجارا ميكوينا، مساعد ثانٍ، فيما يتواجد ماسيكسول بامبيسو، حكمًا رابعًا.

التقى المنتخبان مرتان من قبل، ضمن منافسات الدور الثاني في تصفيات مونديال 2010، حقق المنتخب المصري الفوز في المباراتين برباعية دون رد، ويتقاسم الثنائي عمرو زكي، أحمد حسن صدارة هدافي مباريات منتخب مصر وجيبوتي.

وفي مباراة الذهاب، أحرز أهداف مصر بالترتيب التالي، أحمد زكي، حسني عبد ربه، أحمد حسن، عمرو زكي، وأحرز أهداف مصر في مباراة العودة الآتي، عماد متعب، أحمد حسن، محمد أبو تريكة، رياض سعيد بالخطأ في مرماه.

في سياق متصل، استقر البرتغالي روي فيتوريا على التشكيل الذى يخوض بع مواجهة جيبوتي مساء اليوم، وضمت العناصر التي يراهن عليها فيتوريا بدون تغييرات كبيرة على مستوى التشكيل.

ومن المتوقع أن يبدأ فيتوريا المباراة بتشكيل مكون من الشناوي في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع محمد حمدي ومحمد عبد المنعم وعلي جبر ومحمد هاني، وفي وسط الملعب محمد النني وإمام عاشور وطارق حامد، وفي الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.