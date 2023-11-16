شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعود للقاهرة الأحد بعد انتهاء إجازة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر أن يقود كولر تدريبات الفريق يوم الأثنين المقبل في بداية العودة للتدريبات عقب الإجازة الطويلة التي حصل عليها الفريق عقب مباراة الجونة وإستمرت قرابة الثمانية أيام بقرار من الجهاز الفني لمواجهة الإجهاد الذي يُعاني منه الفريق نتيجة المشاركة في أكثر من بطولة محلية وقارية الفترة الماضية.
ورفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فكرة الاستعجال في تقييم الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأحمر، أو التفكير في رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، بعد تعرضه لسلسلة من الانتقادات بسبب المستوى غير المرضي الذي ظهر عليه منذ قدومه للأهلي، بداعي أن اللاعب لم يحصل على الفرصة الكافية مع الفريق الأحمر أو الانسجام مع باقي زملائه.
ويرى كولر أن موديست لاعب كبير وفكرة تقييمه والتفكير في فسخ عقده في يناير المقبل أمر مرفوض، لأن اللاعب يحتاج إلى رفع لياقته البدنية وهو ما سيحدث مع حصوله على عدد كبير من المباريات، قبل أن يتم الحكم عليه بشكل كامل، لاسيما وأنه كان من اللاعبين المميزين في الدوري الألماني.
وأنتقل موديست من للأهلي الصيف الجاري في صفقة انتقال حُر بعد إنتهاء عقده مع بوروسيا دورتموند الألماني.
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