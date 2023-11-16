شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع الرتوش النهائية على تجديد عقد محمد هانى بعد قرار كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو النادى الأهلى، خلال الأيام الحالية، الرتوش النهائية على تفاصيل العقد الجديد المتوقع إبرامه فى غضون أيام قليلة مع محمد هانى ظهير أيمن الفريق، حيث اتفق مسئولو القلعة الحمراء مع اللاعب على تجديد عقده لمدة ثلاثة مواسم عقب انتهاء عقده بنهاية الموسم الجارى، ومن المتوقع الإعلان عن تجديد عقد محمد هانى خلال أيام حسب رؤية إدارة النادى فى اختيار التوقيت المناسب لإعلان التجديد.

وشهدت الأسابيع الماضية عدة جلسات بين الأهلى ومحمد هانى أسفرت عن اتفاق تام حول جميع البنود وتفاصيل العقد الجديد ولم يحدث خلافاً بين الطرفين، وجاء التجديد لمحمد هاني بعد ترحيب الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر بهذه الخطوة، حيث أثنى المدير الفني للأهلي على دور محمد هاني الذي سيُكمل عامه الـ28 في يناير المقبل.

كما رأت إدارة النادي الأهلي أن هاني من أبناء النادي المخلصين، ويُعد مثالاً للالتزام وتقديم كل ما لديه للفريق، ولم يكن يوماً طرفاً فى أى أزمة بالفريق.