شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يوضح حقيقة تلقى على معلول عروضا قطرية ورحيله عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير حقيقة الحديث عن وجود عروض تخص الدولى التونسى على معلول لاعب الأهلى، وإمكانية رحيله عن القلعة الحمراء سواء فى يناير المقبل أو بنهاية الموسم الحالى.

قال شوبير خلال تصريحات لبرنامج الإذاعى "مع شوبير" على راديون أون تايم سبورت: "الأهلى لم يقرر شيئا بخصوص علي معلول وهو مُقدر بشكل كبير من جانب مسئولى القلعة الحمراء مع عمرو السولية، ومعلول ليس لديه عروض قطرية كما تردد وهذا الأمر لم يحدث".

وتابع: "كولر لم يتحدث في هذا الأمر، وليس منطقيا أن يتحدث كولر في هذا الأمر بعد مرور 6 مباريات فقط، وهذا الأمر لم يحدث من قريب أو من بعيد".

وأضاف: "معلول تحديدا تلاقيه في السما وبعد كده الناس تقطع وتخبط وليه ما نحترمش الناس وما نقدرش الناس، وما فيش حاجة عن تمديد العقود إلا بعد كأس العالم للأندية".