شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى: أحمد الشيخ يعود للتدريبات خلال يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى على مصير أحمد الشيخ لاعب الفريق، بعدما غاب عن المشاركة مع زعيم الثغر لفترة طويلة، بسبب الإصابة التى يعانى منها فى الركبة، وأبعدته عن المشاركة مع فريقه الجديد منذ بداية الموسم الحالى.

وأوضح مصيلحى، خلال تصريح خاص لـ"الخليج 365": "أحمد الشيخ مصاب فى الركبة منذ فترة، واللاعب عرض نفسه على طبيب بالسعودية والذى طلب منه راحة 10 أيام قبل أن يعود للتدريبات، والراحة مر منها أسبوع أو 8 أيام وخلال يومين سيعود لتدريباته فريقه، على أن يتحدد موقفه الطبى فى وقت لاحق".

وكشف محمد مصيلحى عن العروض المقدمة بشأن الأنجولى كريستوفر مابولولو مهاجم زعيم الثغر، مشيرا إلى أنه لا يوجد عروض من أندية مصرية فى الوقت الحالى بشأن التعاقد مع اللاعب.

وأكد مصيلحى أن ناديه تلقى عروضا سعودية وقطرية خلال الفترة الماضية بشأن التعاقد مع مابولولو، رافضا الإفصاح عن هوية الأندية الراغبة في ضم اللاعب.

وعن مستقبل استمرار مابولولو مع الاتحاد السكندرى أوضح مصيلحى أن مجلس إدارة النادى لم يتخذ قرارا حتى الآن، ولا يزال الموضوع محل دراسة، ومن المنتظر أن يتم حسم مصير بقاء اللاعب فى قلعة الشاطبى خلال الأيام المقبلة.