شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال منافسات دور الـ 16 ببطولة سنغافورة للاسكواش بـ 5 مباريات مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم الخميس، منافسات دور الـ 16 ببطولة سنغافورة للاسكواش، والتي تستمر حتى 19 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وتأتى مباريات المصريين في اليوم الثاني من منافسات دور الـ 16 كالتالي:

ـ فارس الدسوقي والانجليزي كورتس ماليك

ـ مصطفى عسل والهندي سوراف جوزال

ـ نور الطيب والماليزية سيفا سوبرمانيام

ـ زينة ميكيوي والانجليزية سارة جان بيري

ـ نور أبو المكارم والأمريكية صابرينا صبحي

وشهدت البطولة مشاركة 13 لاعباً مصرياً جاءوا كالتالي:

ويشارك في البطولة من مصر 6 لاعبين في منافسات الرجال وهم: علي فرج، يوسف إبراهيم، كريم الحمامي، فارس الدسوقي، مصطفى عسل، ويوسف سليمان.

بينما فى منافسات السيدات تشارك 7 لاعبات وهن: نور الطيب، سلمى هاني، روان العربي، زينة ميكوي، سلمى الطيب، نادين شاهين، نور أبو المكارم.