شكرا لقرائتكم خبر عن 3 إيجابيات يسعى الزمالك لاستغلالها خلال التوقف الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى معتمد جمال المدرب العام بنادى الزمالك والقائم بأعمال المدير الفنى لاستغلال العديد من الإيجابيات خلال فترة التوقف الدولى، الذى ينشغل فيها المنتخب الوطنى بمواجهتى سيراليون وجيبوتى فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويرصد ”الخليج 365” فى التقرير التالى أبرز الإيجابيات للزمالك فى فترة التوقف الدولى.

تجربة اللاعبين البدلاء ومنحهم الفرصة

يعد من أبرز الإيجابيات للزمالك في فترة التوقف الدولى توفر الوقت لدى معتمد جمال للاطمئنان على مستوى اللاعبين البدلاء الذين لم يحصلوا على الفرصة بالشكل الأمثل طوال الفترة الماضية بسبب ضيق الوقت وضغط المباريات.

وبدأ معتمد جمال بالفعل تجربة اللاعبين البدلاء، والتى كانت أولها منح الفرصة لهم فى ودية توت عنخ آمون التى أقيمت أمس الأربعاء وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثنائية نظيفة، من توقيع البنينى سامسون الذى كان حبيساً لدكة البدلاء طوال الفترة الماضية.

تدريب اللاعبين على خطته

تمنح فترة التوقف الدولى معتمد جمال فرصة ثمينة لتحفيظ اللاعبين خطة لعبه، خاصة أن المدرب تولى القيادة الفنية فى وقت قصير جداً خلفاً للكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، ولم يسعفه الوقت للحصول على فرصة تدريب اللاعب بالوقت الكافى، لا سيما أن الفريق مقبل على مواجهة مهمة أمام أبو سليم الليبى فى الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ترتيب الأوراق قبل مواجهة أبو سليم الليبى بالكونفدرالية

يبحث معتمد جمال خلال فترة التوقف الدولى عن ترتيب الأوراق داخل القلعة البيضاء، خاصة تجهيز اللاعبين فى المراكز التى تعانى من نقص شديد، وعلى رأسها مركز الظهير الأيسر بعد إيقاف فتوح، وإصابة عبد الله جمعة فى الركبة، بالإضافة إلى تجهيز البدلاء فى مركز حراسة المرمى، والهجوم بعد إصابة الجزيرى وغموض موقف مصطفى شلبى الذى يعانى من الإصابة.