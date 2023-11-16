شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع فنى لمعتمد جمال مع لاعبى الزمالك بعد العودة للتدريبات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال تدريباته غدا الجمعة فى إطار الاستعداد للمباراة الودية المقرر لها الأحد المقبل أمام الهلال الليبى، وذلك بعد الراحة التى حصل عليها الفريق اليوم الخميس بناء على تعليمات المدير الفنى.

ويعقد معتمد جمال اجتماعا فنيا مع اللاعبين قبل مران الغد لشرح خطة الاستعداد لمباراة أبو سليم الليبى، فيما سيشرح للاعبين بعض الجمل الفنية التى سيعتمد عليها الفريق لحسم نقاط المباراة فى افتتاح مشوار الفريق بالكونفيدرالية.

ومنح معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفنى راحة للاعبين من التدريبات اليوم الخميس، عقب المباراة الودية التى خاضها الفريق أمام توت عنخ آمون، وانتهت بفوز الزمالك بثنائية دون مقابل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبى المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجارى باستاد برج العرب، فى الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقرر معتمد جمال وضع بعض اللاعبين تحت التقييم النهائي للحكم على مستواهم، وحال عدم وجود استفادة من تواجدهم داخل الفريق سيتم تسويقهم فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو عدم التجديد للذين انتهت عقودهم.