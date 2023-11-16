بطلة سباقات السرعة تومسون تنفصل عن مدربتها

الرياص - اسماء السيد - كينغستون: انفصلت العداءة الجامايكية إيلاين تومسون هيراه، حاملة خمس ذهبيات أولمبية، عن مدرّبتها، قبل ثمانية أشهر من الدفاع عن لقبيها في سباقات السرعة في أولمبياد باريس، بحسب ما أعلنت مديرة أعمالها الأربعاء.

شروط مفرطة

وانفصلت العداءة البالغة 31 عاماً عن شانيكي أوزبورن، بعد رفضها دفع ما وصفته بـ"الشروط المفرطة للغاية" من قبل مدربتها.

قالت مديرة أعمالها "العرض المقترح من (أوزبورن)... كان مفرطاً للغاية، ولا يتمتع بأي مرونة للتفاوض من الطرف الآخر".

تابعت "لم يكن لدينا خيار آخر، بشكل جماعي، سوى البحث عن مدرّب آخر".

أردفت "مع اقتراب أولمبياد باريس الصيفي عام 2024، تركّز السيدة تومسون هيراه بشكل كامل على تحضيراتها للموسم والدفاع عن ألقابها الأولمبية".

أسرع عدّاءة

وتُعدّ تومسون هيراه ثاني أسرع عداءة في التاريخ في سباق 100م الشهير، بعد تسجيلها 10.54 ثوان في يوجين الأميركية عام 2021.

وحدها الأميركية الراحلة فلورنث غريفيث جونيور كانت أسرع منها.

وسيطرة تومسون هيراه على سباقي السرعة في العقد الأخير، فأحرزت ثنائية 100 و200م في أولمبياد ريو 2016 ثم احتفظت باللقبين في طوكيو صيف 2021، كما نالت ذهبية التتابع 100م في طوكيو.