موعد مباراة الجزائر والصومال في تصفيات كأس العالم الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب الجزائر تحت قيادة مدربه المخضرم جمال بلماضي لخوض أولي مبارياته في تصفيات كأس العالم 2026، وذلك حين يلتقي بمنتخب الصومال، على ملعب نيلسون مانديلا، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعات.

موعد مباراة الجزائر والصومال في تصفيات كأس العالم

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الجزائر والصومال في تصفيات كأس العالم في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر، السادسة بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية والثامنة بتوقيت الإمارات.

ومن المقرر أن تُنقل مباراة الجزائر والصومال عبر قناة SSC EXTRA 1 HD المشفرة.

قائمة الجزائر لمباراة الصومال

حراسة المرمى: أنتوني مانديرا (كان الفرنسي) – مصطفى زغبة (ضمك السعودي) – أسامة بن بوط (مولودية الجزائر).

الدفاع: يوسف عطال (نيس الفرنسي) – كيفين جيتون (ميتز الفرنسي) – ريان أيت نوري (ولفرهامبتون الإنجليزي) – ياسين لعروشي (شيفيلد يونايتد الإنجليزي) – عيسى ماندي (فياريال الإسباني) – محمد أمين توغاي (الترجي التونسي) – رامي بن سبعيني (بروسيا دورتموند الألماني) – أحمد توبة (ليتشي الإيطالي).

الوسط: نبيل بن طالب (ليل الفرنسي) – سفيان فيجولي (فاتح كاراجمروك التركي) – حسام عوار (روما الإيطالي) – فارس شايبي (فرانكفورت الألماني) – رامز زروقي (فينيورد الهولندي) – هشام بوداوي (نيس الفرنسي)

الهجوم: رياض محرز (أهلي جدة السعودي) – آدم أوناس (ليل الفرنسي) – محمد عمورة (يونيون برلين الألماني) – بغداد بونجاح (السد القطري) – إسلام سليماني (كوريتيبا البرازيلي).