موعد مباراة الأرجنتين وأوروجواي في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم "بوابة الخليج 365" موعد مباراة الأرجنتين وأوروجواي والتي تقام في الساعات الأول من غد الجمعة على ملعب لا بومبونيرا في مدينة بوينس آيرس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

موعد مباراة الأرجنتين وأوروجواي

تنطلق مباراة الأرجنتين وأوروجواي صبح غد الجمعة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في تمام الساعة الثانية فجرًا بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وأوروجواي

تذاع مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 عبر شبكة SSC الرياضية السعودية، ويمكنك مشاهدة مباراة الأرجنتين وأوروجواي على قناة SSC HD.

يدخل منتخب الأرجنتين اللقاء باحثًا عن تحقيق فوز جديد في التصفيات، حيث يتصدر رفاق ليونيل ميسي بالفعل مجموعة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026، برصيد 12 نقطة من 4 مباريات.

بينما منتخب أوروجواي يدخل اللقاء وهدفه تقليص الفجوة في الصدارة مع الأرجنتين، حيث يحتل فريق المدرب مارسيلو بييلسا المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط.

وتشهد المواجهة صراع الأصدقاء بين الثنائي ليونيل ميسي قائد منتخب التانجو ولويس سواريز قائد منتخب أوروجواي الذي عاد لقائمة منتخب السيليستي لأول مرة منذ كأس العالم 2022، واللذان تزاملا لفترة كبيرة في برشلونة الاسباني.

وسيواجه منتخب الأرجنتين منافسه أوروجواي صباح الجمعة، قبل أن يحل ضيفا على البرازيل في 22 من الشهر ذاته في الجولة السادسة من التصفيات الأمريكية الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.