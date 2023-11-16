رونالدو يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لعواجيز كرة القدم

ياسر رشاد - القاهرة - يتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة الأكثر تسجيلا بعد الـ30 عامًا، وذلك بحسب الإحصائية التي قام بها موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، المختص في أرقام وإحصائيات كرة القدم والقيمة السوقية للأندية واللاعبين ألذي أبرز إنجاز تاريخي للنجم البرتغالي.

رونالدو يتفوق علي إبراهيموفيتش وليفاندوفسكي

حيث يعتلي رونالدو قائمة الأكثر اللاعبين الذين تخطت أعهمارهم حاجز الـ30 عاما من عمره، تسجيلا للأهداف عبر تاريخ كرة القدم، ووصل لـ365 هدفا في مختلف البطولات سواء مع الأندية أو المنتخب البرتغالي.

والمركز الثاني، يأتي النجم السويدي المعتزل زلاتان إبراهيموفيتش برصيد 288 هدفا، سجلها قبل أن يعلن اعتزاله مع فريق ميلان الإيطالي، متفوقا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني وصاحب الـ254 هدفا.

ومع استمراره في الملاعب، يمتلك ليفاندوفسكي فرصة لتحطيم رقم إبراهيموفيتش والاقتراب من صدارة كريستيانو رونالدو للقائمة.

وفي المركز الرابع جاء الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي بـ245 هدفا، ثم الإسباني ألفريدو دي ستيفانو خامسا بـ226 هدفا.