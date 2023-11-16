شبانة: مهاجم ايڤوارى على رادار الاهلى

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن متابعة لجنة التخطيط بالنادي الأهلي للمهاجم الإفواري محمد كانوتيه صاحب ال٢٥ عام والمحترف بالدوري الروسي.

وأضاف شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أنه على الرغم من أن كولر يرى أنه لا داعي للتعاقد مع مهاجم جديد حاليا وقناعته بتواجد كهربا وموديست بجانب صلاح محسن إلا أن تخطيط الأهلي يعمل للمستقبل وربما يكون مهاجما بالاهلى بنهاية خاصة وان عقده بالدورى الروسى يكون قد انتهى .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره ميدياما الغاني فى مواجهة الجولة الأولى من منافسات مرحلة دور المجموعات للمجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المواجهة مساء يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجارى عند الساعة التاسعة.

ويقترب ستاد السلام من استضافة مواجهة الأهلي الأفريقية الأولى ، بدلاً من ستاد القاهرة المقرر إغلاقه عقب مواجهة مصر وجيبوتي غدًا لفترة تقدر بـ 15 يوم لإصلاحات على أرضية الملعب تزامنًا مع قدوم موسم الشتاء.