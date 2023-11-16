شبانة: وكيل فتوح يستفسر من الاهلى على موقف معلول

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن شرط فاصل يحدد مصير صفقة أحمد فتوح مع الأهلي، وذلك بالتردد مع انباء إنتهاء علاقته مع نادي الزمالك الذي قرر تجميده وعرضه للبيع.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن وكيل فتوح إستفسر عن ترتيبه في الجبهة اليسرى للفريق في ظل وجود علي معلول .

وأضاف شبانة بأن فتوح تمسك بأن يكون الظهير الأيسر الأساسي خاصة وأنه يسعى لحجز مكان أساسي في منتخب مصر وهو نفس الأمر الذي ينطبق على محمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز والذي يخشى البقاء على دكة البدلاء لصالح معلول حال إنتقاله للأهلي مما يؤثر عليهما بالمنتخب الاول .

وأكمل شبانة بأن الأهلي لم يحسم موقف معلول حتى الآن سواء بالتجديد لمدة موسم أو موسمين أو حتى رحيله لأحدى الدوريات العربية على أن يعود بعد الإعتزال لتولي أحد المناصب الفنية بفرق النادي.

وأتم شبانة بأن التعاقد مع أحد الثنائي فتوح وحمدي مرتبط بمصير معلول مع النادي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره ميدياما الغاني فى مواجهة الجولة الأولى من منافسات مرحلة دور المجموعات للمجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المواجهة مساء يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجارى عند الساعة التاسعة.

ويقترب ستاد السلام من استضافة مواجهة الأهلي الأفريقية الأولى ، بدلاً من ستاد القاهرة المقرر إغلاقه عقب مواجهة مصر وجيبوتي غدًا لفترة تقدر بـ 15 يوم لإصلاحات على أرضية الملعب تزامنًا مع قدوم موسم الشتاء.