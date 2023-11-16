موعد وصول المدير الفني الجديد لـ الاتحاد السعودي لخلافة سانتو

يستعد نادي الاتحاد السعودي للكشف الرسمي عن تعاقده مع الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، الذي سيتولي المهمة الفنية للنمور خلفًا للبرتغالي نونو سانتو.

وأعلن نادي الاتحاد في وقت سابق عن إقالة المدرب البرتغالي نونو سانتو من منصبه بسبب سوء النتائج حيث قام النادي بتكليف حسن خليفة بتولي مهمة الفريق مؤقتًا لحين التعاقد مع مدرب جديد.

وأكدت تقارير صحفية في الساعات الماضية أن المدير الفني الأرجنتيني سيوقع على عقود تدريبه لـ الاتحاد السعودي بشكل رسمي حتى يونيو 2025، مع وجود خيار للتمديد لمدة 18 شهرًا حتى يونيو 2027.

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وأشارت التقارير إلى أن الخيارات أمام الاتحاد كانت تشمل تشمل الفرنسي زين الدين زيدان والإسباني لوبيتيجي، لكن التفاوض معهما لم يكتمل لينتهي الاتفاق مع الأرجنتيني جاريادو.

وافادت أن المدرب الأرجنتيني قد يصل إلى جدة يوم الجمعة المقبل لاتمام تعاقده مع الاتحاد بشكل رسمي.