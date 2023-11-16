قلق في ريال مدريد بسبب غموض إصابة نجم الفريق

غادر اللاعب الفرنسي، إدوارد كامافينجا، المعسكر التدريبي للمنتخب الفرنسي أمس بعد تعرضه لضربة في التدريبات. وعاد اللاعب إلى مدريد حيث سيخضع لفحوصات طبية لمعرفة حالة ركبته المصابة.

وأفادت صحيفة «موندو ديبورتيفو» بأن هناك شائعات حول تلك الإصابة، رغم أن الاتحاد الفرنسي سبق أن أعلن أن كامافينجا يعاني من التواء في ركبته اليمنى. وهذا ما شخصه أطباء المنتخب بعد إخضاعه لعدة فحوصات.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه سيقوم أطباء ريال مدريد بفحص كامافينجا اليوم وسيخضع لفحوصات طبية للتأكد مما إذا كان يعاني من التواء في الركبة أو إصابة أكثر خطورة. وفي الوقت الحالي، انطلقت جميع الإنذارات في ريال مدريد.

وفي حال غاب اللاعب عن صفوف النادي الملكي بالفترة المقبلة فإن كارلو أنشيلوتي سيفقد ورقة يعتمد عليها بشدة منذ بداية الموسم الحالي.