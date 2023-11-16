مدرب الاهلي السابق يوافق على تدريب الزمالك.. وشرط للإعلان الرسمي

رحب أحد المدربين السابقين لفريق الكرة الأول بالنادي الاهلي بتدريب الغريم التقليدي نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة خلفًا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وأكدت تقارير إعلامية أن الزمالك تواصل في الساعات الماضية مع البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق لـ الاهلي والحالي لمنتخب نيجيريا لتولي تدريب الفارس الأبيض.

وأشارت التقارير إلى أن المدرب البرتغالي رحب بشكل مبدئي على فكرة تدريب نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة إلا أن طلب تأجيل التعاقد بشكل رسمي حتى نهاية مهمته مع المنتخب النيجيري في كأس الأمم الأفريقية.

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ويستعد فريق الزمالك للمواجهة المرتقبة أمام نادي أبو سليم الليبي في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق مواجهة الزمالك أمام أبو سليم يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ” السلام”.