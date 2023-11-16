موقف الاهلي من التعاقد مع مهاجم سيراميكا كليوباترا

حسم النادي الاهلي موقفه في الساعات الماضية من التعاقد مع اللاعب أحمد ياسر ريان مهاجم نادي سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويريد النادي الاهلي التعاقد مع مهاجم أجنبي في الفترة المقبلة لتدعيم صفوف المارد الأحمر في الفترة المقبلة في ظل ضعف مستوى الثنائي صلاح محسن والفرنسي أنتوني موديست.

وعلم”كورة 365″ أن اسم أحمد ياسر ريان لم يتم طرحه من الأساس داخل الجهاز الفني لـ الاهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر بخصوص إعادته من فريق سيراميكا إلى القلعة الحمراء مجددًا.

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ولم يتحدث كولر بشأن عودة اللاعب إلى صفوف الاهلي حيث اللاعب خارج الحسابات الفنية نهائيًا في الوقت الحالي.

ويوجد بند في عقد اللاعب مع سيراميكا كليوباترا يتيح لـ الاهلي التعاقد معه مقابل 22 مليون جنيه إلا أن خارج الصورة تمامًا من العودة لصفوف القلعة الحمراء.