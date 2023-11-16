تشيلسي يواجه خطر الابتعاد عن ملعبه 4 سنوات

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي تشيلسي يواجه احتمال خوض مبارياته بعيداً عن ملعبه ستامفورد بريدج لمدة 4 سنوات.

وأفادت صحيفة «ذا صن» أن طموحات تشيلسي في بناء ملعب جديد تلقت ضربة موجعة، بسبب عدم قبول الخطة المحتملة لإعادة البناء في منطقة إيرلز كورت.

وأوضحت أن تود بوهلي، مالك النادي أمامه خياران وهما تجديد الملعب الحالي أو الابتعاد عنه بشكل كامل.

طالع أيضًا: أزمة جديدة في مانشستر يونايتد بسبب الإحصائيات الكارثية

وأشارت إلى أن رجل الأعمال الأمريكي كان يتفاوض بشأن شراء موقع في إيرلز كورت بمساحة 40 فداناً لإنشاء ملعب متطور يتناسب مع الفريق الذي تم تجديده بصفقات تصل إلى مليار جنيه إسترليني، ولكن المفاوضات تعثرت.

وأضافت الصحيفة أن النادي اللندني أصبح أمامه خيار واحد وهو تجديد ستامفورد بريدج، ولكن بناء ملعب جديد في نفس الموقع الحالي قد يستغرق 4 سنوات، خاصة أن النادي يخطط لزيادة سعة الملعب من 41 ألف متفرج حتى 61 ألفاً، ما يهدد النادي بخوض المباريات بعيداً عن ملعبه طوال هذه الفترة.