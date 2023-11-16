نجم بيراميدز يفاجئ الاهلي بهذا الفعل.. هل ينضم للأحمر ؟

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري عن موقف اللاعب محمد حمدي نجم نادي بيراميدز من تجديد عقده مع الفريق السماوي.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي” فيس بوك”:” عرض بيراميدز لمليون و٣٠٠ الف دولار سنويا علي اللاعب الدولي محمد حمدي الجناح الأيسر لم يكن كافيا لتجديد عقده مع بيراميدز”.

وأضاف” محمد حمدي نفي تجديد عقده مع بيراميدز، وطالب بغلق هذا الموضوع ونفي نفيا قاطعا توقيعه علي أي عقد جديد لبيراميدز”.

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وتابع” وأكد أنه لن يتنازل عن حلمه بالعودة للعب للاهلي مجددا، وكل ما يعلنه بيراميدز حول هذا الموضوع لم يحدث حتي الآن”.

ويسعى النادي الأهلي في الوقت الحالي إلى التعاقد مع بديل علي معلول الظهير الأيسر التونسي بالقلعة الحمراء بعد اقتراب رحيله عن أسوار مختار التتش في الفترة المقبلة.