مصر وجيبوتي.. تردد القناة المفتوحة الناقلة للمباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - يستهل منتخب مصر مشواره في تصفيات مونديال 2026 بمواجهة نظيره منتخب جيبوتي في السادسة من مساء اليوم الخميس على ملعب استاد القاهرة، في الجولة الأولى من دور المجموعات .

ووقع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم كلاً من سيراليون، إثيوبيا، بوركينا فاسو، غينيا بيساو.

وأعلن قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الحصول على حقوق البث التلفزيوني للمباراة، وإذاعتها على قناة "أون تايم سبورتس 1".

تردد القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وجيبوتي

القمر: نايل سات

التردد: 12303

الترميز : 27500.

التصحيح: ⅚.

الاستقطاب: رأسي.

ويخوض منتخب مصر مباراته الثانية أمام سيراليون، يوم 19 نوفمبر الجاري، على ملعب "صامويل كانيون دو" في ليبيريا.

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