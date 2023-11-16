أفيش البرتغالي يظهر في الصورة.. "طلب كهربا الذي رفضه حسين لبيب لدفع الغرامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الإعلامي محمد شبانة، آخر تطورات ملف غرامة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، لنادي الزمالك.

وقال إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سوف يفتح ملف كهربا خلال شهر أبريل 2024، ثم سيم طلب الحيثيات مجددًا، والطعن على القرار، لافتا إلى أن كهربا سيشارك مع الأهلي حتى النظر في القضية والإعلان عن القرار الجديد.

وأضاف أن علي العباسي محامي كهربا تحدث مع المحامي الإيطالي لنادي الزمالك، من أجل دفع مبلغ الغرامة بدون فوائد، وبعد الحصول على نصف الغرامة من ديبورتيفو أفيش البرتغالي سيتم تسديد الفوائد لاحقًا على أن يتم كتابة تعهد بذلك.

وأوضح أن محامي نادي الزمالك وافق على طلب محامي كهربا بالحصول على 2 مليون دولار وتأجيل دفع الفوائد، لكن المجلس الحالي برئاسة حسين لبيب رفض تقسيط الغرامة أو الحصول عليها بدون الفوائد.

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