معلول يمنع فتوح من التوقيع للأهلي.. تعرف على الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

فجر الإعلامي محمد شبانة، مفاجاة من العيار الثقيل، حول حقيقة مفاوضات الأهلي مع أحمد فتوح ظهير أيسر فريق الزمالك.

وقال شبانة في تصريحات تلفزيونية على فضائية etc، إن الأهلي اتفق مع فتوح ماليا، لكن اللاعب لم يوقع على العقود.

واضاف أن الازمة مع فتوح ان اللاعب لا يريد ان يكون بديل لـ علي معلول، خاصة وأن الأخير طلب تمديد عقده لمدة عامين، لكن الأهلي يريد التجديد لموسم إضافي فقط بسبب كبر سن اللاعب.

وأشار إلى أن الأهلي ينتظر الانتهاء من بطولة كأس العالم للأندية، للحديث مع معلول مجددا ومعرفة موقفه سواء بالبقاء او الرحيل.

وأوضح أن معلول قد يرحل عن الأهلي نهاية الموسم حال عدم الوصول لاتفاق مع الأهلي، والتجديد يمنع تواجد فتوح مع الأهلي .

وأكد أن موضوع فتوح مع الزمالك انتهى تمامًا ولن يجدد عقده مع القلعة البيضاء، وتم فتح الباب أمام الأهلي لشراء الـ6 شهور المتبقية في عقده، ولكن الأهلي لن يتقدم بأي عروض ويحصل على اللاعب مجانا.

ولفت إلى أنه بنسبة 60 أو 70% هذا هو الموسم الأخير لـ معلول في النادي الأهلي، وبالتالي فرصة فتوح في الانتقال للأهلي كبيرة.

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