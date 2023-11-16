عبدالمنعم يكشف موقفه من التجديد ويضع الأهلي في موقف صعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، آخر تطورات جلسة مسئولي النادي الأهلي مع محمد عبدالمنعم، مدافع القلعة الحمراء، لتجديد عقده الفترة القادمة.

وقال "مهيب"، في تصريحات تلفزيونية على فضائية "ام بي سي مصر"، إنه يتبقى في عقد محمد عبدالمنعم موسمين فقط، واللاعب لا يرحب بالتجديد في الوقت الحالي.

وأضاف، أن عبدالمنعم يريد الرحيل عن الأهلي والاحتراف الخارجي، وينتظر مصيره بعد انتهاء بطولة كأس أمم أفريقيا، لافتًا إلى أن اللاعب يرى نفسه من الركائز الأساسية في الأهلي ومنتخب مصر، ويستحق الحصول على فرصة احتراف في الدوري الإنجليزي أو الإيطالي أو الفرنسي.

وأكد أن عبدالمنعم يرفض تجديد عقده مع الأهلي، ويريد الأهلي بيعه للاستفادة منه ماديًا، أو يرحل بعد انتهاء المتبقي في عقده، لأن الأهلي فتح الحديث مع مدافع الفريق من أجل تجديد تعاقده.

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