نجم الزمالك يفتح الذكريات: كهربا خسرنا من الأهلي بهذه الطريقة.. وحسام غالي حببني في الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث إبراهيم عبد الخالق نجم الزمالك السابق، عن ذكريات مباراة كأس السوبر المصري التي أقيمت ضد الأهلي في دولة الإمارات عام 2015.

قال إبراهيم عبدالخالق في لقاء تلفزيوني عبر قناة النهار: محمود عبدالمنعم كهربا تسبب في خسارتنا مباراة السوبر أمام الأهلي، موسم 2015 بنتيجة 3-2 في الإمارات، بسبب مخالفة التعليمات".

أكمل: "كنا نتقدم بهدف دون رد، وحصلنا على ركلة جزاء ومحمد إبراهيم كان من المفترض أن يسددها، كهربا صمم على التسديد وأضاعها وبعد ذلك المباراة انقلبت ضدنا وخسرنا في النهاية".

وأوضح: "مثلي الأهلي حسام غالي لاعب الأهلي السابق وعضو مجلس الإدارة الحالي، وهو اللي حببني في الكرة، من وجهة نظري أنه أحد أفضل لاعبي الوسط في مصر، ولا يزال يتمتع بحماس وحضور رغم اعتزاله الكرة".

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