هل قرر الأهلي الاستغناء عن علي معلول؟.. شوبير يكشف مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة رحيل التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي مع نهاية الموسم الحالي، كما تردد، بسبب تلقيه عروضا خارجية.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "هو مين اللي قال إن الأهلي قرر أن دي آخر سنة لـ علي معلول وهيستغنى عنه؟ ده الأهلي نفسه مقررش حاجه، وقولنا أن معلول مقدر جدا عند النادي الأهلي".

أضاف: "أقولك الجديد، كولر أصلا لم يتحدث عن مصير علي معلول، من قريب أو بعيد، ومينفعش بعد 6 مباريات من الموسم يتحدث عن رحيل لاعب مهم زي ده".

أوضح: "طب خدوا المفاجأة، معلول أصلا معندوش عروض من قطر زي ما بيتقال، وهذا الأمر لم يحدث، وبعدين معلول بقاله فترة بيعاني من الانتقاد في المباريات".

وأتم تصريحاته: "بقولكم ما فيش أي حديث عن التجديد لأي لاعب في الأهلي سوى بعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية عشان نغلق هذا الملف".

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