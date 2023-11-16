ضحية كل جولتين.. مقصلة المدربين تصل للرقم 7 في الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة:

لا يزال نادي اتحاد جدة السعودي يبحث عن مدربا لتولي مهمة الفريق بعد رحيل البرتغالي نونو سانتو، في ظل تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، فضلا عن دخوله في أزمات مع عدد من نجوم الفريق، على رأسهم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

سانتو

رحيل نونو سانتو لم يكن المدرب الأول الذي يرحل عن تدريب أحد الفرق السعودية خلال الموسم الجاري في الدوري السعودي للمحترفين، فسبقه 6 مدربين خلال الـ 13 جولة التي مرت من عمر المسابقة حتى الآن.

الأول

أول الضحايا كانت من نصيب المدرب السابق للشباب السعودي، الهولندي مارسيل كايز والذي ترك منصبه بعد مرور 5 جولات فقط في دوري روشن للمحترفين.

المدرب الهولندي اكتفى بتحقيق نقطتين فقط بعد التعادل أمام أمام ضمك والأخدود، والخسارة في 3 مواجهات أمام النصر والوحدة والخليج,بعد رحيل كايزر عن تدريب الشباب، تعاقدت الإدارة مع المدرب ايغور بيسكان في الثامن عشر من أكتوبر الماضي.

الضحية الثانية

في الأول من أكتوبر، أعلن نادي أبها عن إنهاء تعاقده مع المدرب البولندي تشيسلاف ميشنيفيتش المدير الفني للفريق، بعد نتائج الفريق المتواضعه التي قدمها في الدوري، لتقرر بعدها الإدارة التعاقد مع المدرب يوسف المناعي والذي خاض حتى الآن 4 مباريات فاز بمباراتين منها وخسر مثلهما.

يانيك فيريرا

قررت إدارة نادي الرياض الاستغناء عن خدمات المدرب يانيك فيريرا، بعد تراجع النتائج حيث خاض مع الفريق 6 مباريات خسر 4 منها وتعادل في لقاء وخسر أيضا مباراة، ليأتي بعدها قرار التعاقد مع المدرب البرازيلي أودير هيلمان.

ريجيكامب

أعلنت إدارة نادي الطائي، تعاقدها مع الروماني لورينت ريجيكامب لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم، بعد رحيل الكرواتي كريشمير ريزيتش الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق خلال 7 جولات في دوري روشن السعودي ، حيث حقق فوزان وتعادل و4 خسائر.

فيليب جوفيا

بعد الجولة التاسعة، قرر نادي الحزم إنهاء التعاقد مع المدرب البرتغالي فيليب جوفيا، بعدما كان قد تعاقد معه في صيف 2022 وقاد الفريق للصعود لدوري المحترفين.

ورحل جوفيا عن تدريب الحزم بعد 9 مباريات مع الفريق في الدوري، خسر في 6 منها وتعادل في 3 مواجهات، وسجل الفريق تحت قيادته 7 أهداف فقط ودخل مرماه 23 هدف، واصبح الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي انتصار حتى الجولة التاسعة.

مندوسا

قررت إدارة نادي الأخدود قبل أن تختتم مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري روشن ، الاستغناء عن خدمات المدرب البرتغالي جورجي مندوسا، بسبب سوء النتائج وتراجع ، ليحل بدلا منه المدرب السلوفاكي مارتن سيفيلا ليتولى.