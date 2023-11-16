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منتخب مصر للكياك و الكانوي يستعد للمشاركه في دورة الألعاب الأفريقية بنيجيريا

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القاهرة - سامية سيد -  

يستعد حاليا منتخبنا الوطني للكانوي والكياك للمشاركه في البطول الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، والمقرر إقامتها بنيجيريا خلال الفترة من 21 إلى 27 نوفمبر الجاري

 

وكانت الفترة الماضية قدشهدت تطوير كبير في الكياك و الكانوي فقد تم إعلان الإتحاد الدولي عن اختيار الحكم منى محمود لأوليمبياد باريس 2024 كأول حكم مصري للكانوي تشارك في تحكيم دورة الألعاب الأولمبية , وجاء ذلك بعد اختيار الاتحاد الدولي للكانوي والكياك لها للتحكيم فى بطولة العالم المؤهلة لأولمبياد باريس ، والتي استضافتها ألمانيا اغسطس الماضي ،ويسعي الاتحاد إلي تأهيل اكبر عدد من خلال البطوله الأفريقيه القادمه بنيجيريا .

 

و يأتي ذلك ضمن خطة الإتحاد المصري للكياك و الكانوي برئاسة اللواء ايمن شويته لتطوير اللعبه و زيادة الانتشار و تطوير الحكام و المدربين و اللاعبين ولاعبي البارالمبية .

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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