شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للكياك و الكانوي يستعد للمشاركه في دورة الألعاب الأفريقية بنيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يستعد حاليا منتخبنا الوطني للكانوي والكياك للمشاركه في البطول الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، والمقرر إقامتها بنيجيريا خلال الفترة من 21 إلى 27 نوفمبر الجاري

وكانت الفترة الماضية قدشهدت تطوير كبير في رياضة الكياك و الكانوي فقد تم إعلان الإتحاد الدولي عن اختيار الحكم منى محمود لأوليمبياد باريس 2024 كأول حكم مصري للكانوي تشارك في تحكيم دورة الألعاب الأولمبية , وجاء ذلك بعد اختيار الاتحاد الدولي للكانوي والكياك لها للتحكيم فى بطولة العالم المؤهلة لأولمبياد باريس ، والتي استضافتها ألمانيا اغسطس الماضي ،ويسعي الاتحاد إلي تأهيل اكبر عدد من خلال البطوله الأفريقيه القادمه بنيجيريا .

و يأتي ذلك ضمن خطة الإتحاد المصري للكياك و الكانوي برئاسة اللواء ايمن شويته لتطوير اللعبه و زيادة الانتشار و تطوير الحكام و المدربين و اللاعبين ولاعبي البارالمبية .