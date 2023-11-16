شكرا لقرائتكم خبر عن موعد ظهور فتوح وصبحى والزنارى فى مباريات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الايام الماضية إعلان مسئولو نادى الزمالك إيقاف ثلاثى الفريق أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزنارى لمدة شهر و عرضهم للبيع و خصم مالى من عقودهم على خلفية مغادرة معسكر الفريق وخضوعهم للتحقيق واتخاذ قرار مجلس إدارة بالعقوبة.

ووفقا للقرار فمن المقرر أن يفتقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جهود ثلاثى الفريق أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزنارى في ثلاثة مباريات،بعد قرار إيقافهم لمدة شهر،من قبل مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب.

ويغيب الثلاثى وفقاً لقرار الزمالك الذى بدأ من يوم 7 نوفمبر، عن مواجهة أبو سليم الليبى بالجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ومودرن فيوتشر بدورى nile وسوار الغينى، في الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن تكون أول مباراة تشهد ظهور الثلاثى فتوح وصبحى والزنارى امام الاتحاد السكندري فى بطولة الدورى المقرر لها يوم 7 ديسمب،. وعلى المستوى الأفريقي تعد مباراة ساجرادا بالجولة الثالثة من دور المجموعات، اول مباراة أفريقية بعد انتهاء الايقاف، إلا أن المشاركة هى فى النهاية وفقا لرؤية الجهاز الفنى ، والذى يعد صاحب القرار الفنى فى النهاية بمشاركة الثلاثى فى المباريات من عدمه