شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة غزل المحلة مع لافيينا فى الجولة التاسعة بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تعديل موعد مباراة غزل المحلة مع لافيينا في إطار منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دورى المحترفين لموسم 2023/ 2024.

وأرسلت لجنة المسابقات خطابا لمسئولى غزل المحلة ولافيينا يفيد بتأجيل موعد المباراة لنقام في الخامسة مساء يوم الاثنين المقبل على استاد غزل المحلة بدلا من يوم الأحد المقبل، نظرا لتحديد موعد مباراة منتخب مصر مع سيراليون يوم الأحد 19 نوفمبر الجارى.

وكان نادى غزل المحلة كسف عن تشكيل الجهاز الفنى للفريق بقيادة حسام عبد العال، الذى تولى القيادة الفنية خلفا للراحل خالد عيد، الذى تم توجيه الشكر له بعد الهزيمة من بترول أسيوط.

وجاء تشكيل الجهاز الفنى لغزل المحلة كالتالى..

محمد عظيمة مستشار فنى، حسام عبد العال مدير فني، حسام عبد الجواد مدرب، أشرف شيحة مدرب، ناصر فاروق مدرب حراس المرمى، وليد سليمان مخطط أحمال، أحمد حسين أخصائى تأهيل إصابات، ميشيب ماجد محلل أداء، عمر سعد مدير شئون اللاعبين.

وتقدم وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم بخالص الشكر للكابتن خالد عيد وجهازه الفني المعاون على ما قدموه لنادي غزل المحلة في الفترة الماضية، متمنين لهم التوفيق في مشاريعهم القادمة.

وكان مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكـرة القدم قرر تجميد مستحقات الفريق الأول لأجل غير مسمى بعد تلقى الفريق الهزيمة الثانية له في الموسم أمام بترول أسيوط بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفيـن.