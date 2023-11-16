شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يقترب من تدعيم الأهلى أمام ميدياما الغانى فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب التونسي علي معلول من لاعب الأهلي من تدعيم صفوف فريقه خلال مباراته ضد ميدياما الغاني يوم 25 نوفمبر الجاري، في أولى مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وغاب علي معلول عن المشاركة في آخر مباراتين للأهلي ضد المقاولون والجونة، بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية.

وخضع علي معلول لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأحمر، وأدى برنامج خاص في صالة الجيم بالنادي، واقترب من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، ومن ثم إعلان جاهزيته لقيادة الجبهة اليسرى للأهلي أمام ميدياما الغاني.

وكشف الإعلامى أحمد شوبير حقيقة الحديث عن وجود عروض تخص الدولى التونسى على معلول لاعب الأهلى، وإمكانية رحيله عن القلعة الحمراء سواء فى يناير المقبل أو بنهاية الموسم الحالى.

قال شوبير خلال تصريحات لبرنامج الإذاعى "مع شوبير" على راديون أون تايم سبورت: "الأهلى لم يقرر شيئا بخصوص علي معلول وهو مُقدر بشكل كبير من جانب مسئولى القلعة الحمراء مع عمرو السولية، ومعلول ليس لديه عروض قطرية كما تردد وهذا الأمر لم يحدث".

وتابع: "كولر لم يتحدث في هذا الأمر، وليس منطقيا أن يتحدث كولر في هذا الأمر بعد مرور 6 مباريات فقط، وهذا الأمر لم يحدث من قريب أو من بعيد".

وأضاف: "معلول تحديدا تلاقيه في السما وبعد كده الناس تقطع وتخبط وليه ما نحترمش الناس وما نقدرش الناس، وما فيش حاجة عن تمديد العقود إلا بعد كأس العالم للأندية".