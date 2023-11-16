تصفيات مونديال 2026: اليابان تكرم وفادة نيانمار بخماسية نظيفة

الرياص - اسماء السيد - سويتا، أوساكا (اليابان): أكرمت اليابان وفادة ضيفتها ميانمار بخماسية نظيفة الاربعاء على ملعب "باناسونيك سويتا" في مدينة سويتا في افتتاح الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثانية، ضمن الدور الثاني من تصفيات آسيا المشتركة لكأس العالم 2026 في كرة القدم وكأس آسيا 2027.

وفرض مهاجم فينورد الهولندي أياسي أويدا نفسه نجماً للمباراة بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 11 و45+4 و50، واضاف لاعب وسط لاتسيو الإيطالي دايتشي كامادا (28) ولاعب وسط فرايبورغ الألماني ريتسو دوان (86) الهدفين الآخرين.

وبكرت اليابان بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة 11 عبر أويدا إثر تمريرة من مهاجم ليفربول الإنكليزي سابقاً وموناكو الفرنسي حاليا تاكومي مينامينو، واضاف كامادا الثاني بعد 17 دقيقة بتمريرة من لاعب وسط دوسلدورف من الدرجة الثانية الألمانية (28).

وأنهى أويدا الشوط الأول بهدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده بعد تمريرة من دوان، قبل أن يحقق الهاتريك مطلع الشوط الثاني بتمريرة من مينامينو (50).

وختم دوان المهرجان بالهدف الخامس في الدقيقة 86 بعد تمريرة من لاعب وسط سبورتنغ البرتغالي هيديماسا موريتا.

وكانت اليابان سحقت ميانمار 10 0 في المباراة الاخيرة بينهما في تصفيات مونديال 2022.

وهو الفوز السابع تواليا لليابان مع تسجيلها 29 هدفاً، فيما استقبلت شباكها خمسة أهداف فقط.

وتلعب سوريا مع كوريا الشمالية في مدينة جدة السعودية الأرض البيتية لـ"نسور قاسيون".

ويشتمل الدور الثاني على 36 منتخباً قُسّمت على 9 مجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين. يتأهل أول منتخبين إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وفي الوقت عينه تحجز تلك المنتخبات مقاعدها في كأس آسيا 2027 في السعودية.