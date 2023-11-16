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الامارات | صفية الصايغ تتأهل رسمياً إلى أولمبياد باريس 2024

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهلت بطلة منتخبنا الوطني للدراجات صفية الصايغ إلى أولمبياد باريس 2024 رسمياً بعد رحلة طويلة من المشاركات في البطولات العربية والآسيوية، لتكتب صفية أسمها بأحرف من ذهب في تاريخ الإمارات المتأهلين رسمياً إلى البطولة الأولمبية العالمية التي تقام كل 4 سنوات.

وأعلن اتحاد الدراجات واللجنة الأولمبية الوطنية اليوم الخميس صعود صفية الصايغ إلى أولمبياد باريس رسميا بالنقاط المؤهلة، لتكتب بذلك فصلا جديداً لرياضة الإمارات في الصعود إلى هذا المحفل العالمي حيث لم يسبق صفية الصايغ، من قبل صعود أي دراجة إماراتيا رسميا إلى البطولة الأولمبية.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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