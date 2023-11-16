الامارات | انطلاقة قوية في أول أيام كأس أبوظبي كلاسيك 2023 لهوكي الجليد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت أمس بطولة كأس أبوظبي كلاسيك لهوكي الجليد في صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية بمشاركة 9 فرق محلية ودولية، وقد القى الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس اتحاد الامارات للرياضات الشتوية، رئيس نادي أبوظبي للرياضات الجليدية، "قرص الهوكي ايذاناً ببداء البطولة رسميا، بحضور هامل القبيسي نائب رئيس الاتحاد، وحمد الشرياني المدير التنفيذي لنادي ابوظبي للرياضات الجليدية، وأحمد الحوسني المدير التنفيذي للاستراتيجية في مجلس ابوظبي الرياضي، وأحمد سالم الشامسي مدير نادي ابوظبي لأصحاب الهمم، وبمشاركة لاعبي الفرق المشاركة في البطولة.

وأقيمت امس خمس مباريات في اول أيام البطولة التي ينظمها نادي ابوظبي للرياضات الجليدية برعاية مجلس ابوظبي الرياضي، وتحت مظلة اتحاد الامارات للرياضات الشتوية، حيث فاز في أولى هن فريق "ديانمو كازان" على فريق "ليدوكول" بنتيجة (3-2 )، وفي المباراة الثانية سحق فريق "الرئيس – بيلاروس" نظيره "جالاكسي" بنتيجة ( 14-2 )، وكانت ثالث المباريات لصالح فريق "شاهين" على حساب " فلبين ايقلز" بنتيجة ( 7-2 )، وتفوق فريق "سي اس اس" على فريق "ستورمز بي" بنتيجة (5-2 )، واختتمت مباريات اليوم الأول بمباراة قوية جمعت بين فريق "ستورمز أبوظبي" الذي فاز على فريق "ديانمو كازان" بنتيجية ( 2-1 ).