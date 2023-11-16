الامارات | إيمينالو: الدوري السعودي شهد طفرة هائلة.. ونتطلع للمزيد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف النيجيري مايكل إيمينالو مدير كرة القدم في الدوري السعودي للمحترفين عن خطط الرابطة لرفع وتحسين معايير الدوري السعودي والأندية التي تنافس فيه، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بتطوير مجالات بنية الملاعب وجودة اللاعبين الأجانب والسعوديين والتسويق والتواصل مع الجماهير والارتقاء بالأكاديميات وغيرها.

وشدد إيمينالو على أن أداء الأندية في سوق الانتقالات الصيفية كان رائعاً، ومازالت الأندية تتأهب لتنافس قوي في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقال إيمينالو في حديث للقسم الإعلامي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين إن الرابطة مهتمة باللاعب السعودي منذ صغره، وذلك بغرض تنميته وتطويره والاستفادة من خبرات الأجانب العالية الموجودين في الدوري.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «الشرق الأوسط» السعودية عن إيمينالو قوله اليوم الخميس «ببساطة، دوري هو، أولاً وقبل كل شيء، المساعدة في جذب الاهتمام بالدوري محلياً وعالمياً، والمساعدة أيضا في عملية جلب اللاعبين والموظفين ذوي الجودة العالية إلى الدوري للمساعدة في رفع مستوى الدوري، الذي يعد جيداً بالفعل، وتاريخياً، عالي الأداء، ولكن لنقله إلى مستوى المنافسة الذي يعكس الطموح الكبير لديهم».

وأضاف «نحن جميعاً متحمسون جداً، ومما رأيناه حتى الآن، فهو ليس مثالياً، وطموحنا هو الوصول دائماً إلى الكمال، في هذه المرحلة، من الواضح جداً أن هناك أشياء تحتاج إلى إصلاح ولكننا جميعاً نشعر بالتشجيع الشديد إزاء التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن».

وأشار «ما يشجعنا أيضاً أن اللاعبين الأجانب الذين جاءوا يظهرون الخبرة التي توقعناها، وأن اللاعبين المحليين يضاهون هذا المستوى من الأداء، بشكل عام هو تقدم يفوق ما توقعناه، ولكن من الواضح أن الطموح مرتفع للغاية، لذلك نتوقع أن يكون هناك المزيد، وسنستمر في تشجيع ودعم كل من هو جزء من العملية لإيصالنا إلى حيث نحتاج أن نكون».

وتابع «أعتقد أننا أنجزنا ما أردنا تحقيقه، وهو الدخول إلى السوق والمنافسة بقوة. لكننا أردنا أيضاً أن نفعل ذلك مع منح كل نادٍ في الدوري فرصة للتحسن. وأعتقد أننا أنجزنا ذلك... وأعتقد أن ما ترونه، من حيث جودة المباريات وأداء معظم اللاعبين الدوليين الذين تم التعاقد معهم، هو دليل على أن سوق الانتقالات كانت جيدة نسبياً ونأمل أن نستمر في تحسين عمليتنا في المستقبل».

وبشأن المقاييس الأساسية التي يتم استخدامها لتقييم مدى نجاح جلب لاعبين بارزين إلى الدوري السعودي، علق إيمينالو بالقول «المقاييس بسيطة، وهي أن اللاعبين لديهم خلفية أو تاريخ من الأداء العالي؛ يمكن الحصول عليهم بسعر معقول؛ وتناسب نموذج أو متطلبات النادي المستحوذ؛ وأخيراً وليس آخراً، هم أفراد نعتقد أنهم لن يأتوا ويجلبوا كفاءة كبيرة على أرض الملعب فحسب، بل سيجلبون أيضاً الرغبة في القيادة بطرق إيجابية وتعليمية للشباب في المملكة العربية السعودية».

وعن توقعاته لفترة الانتقالات الشتوية قال «أتمنى ألا يكون الأمر مزدحماً للغاية، لأنني أعتقد أن العمل الذي تم إنجازه كان مثيراً للاهتمام وقوياً للغاية، وأعتقد أن معظم الأندية لديها ما تحتاجه. ونأمل أن يتحول الاهتمام الآن إلى العمل داخل مرافق التدريب لتحسين هؤلاء اللاعبين وإتاحة الوقت للتكيف والأداء».

وأكد «نحن نحاول تقديم دوري يتمتع بطموح لا يصدق، والترفيه للجميع، ويريد التواصل عالمياً مع كل شخص في العالم يريد تحسين نوعية حياتهم، ولكن أيضاً توسيع حياتهم المهنية. وأعتقد أن هذه هي نقاط التسويق... نحن نعلم الآن أنه يمكننا القيام بذلك، وأعتقد أن اللاعبين يعرفون الآن أن هذا الدوري طموح للغاية في جهوده لتحسين اللعبة. أعتقد أن هذه هي أكبر نقطة لتسويقه. وبطبيعة الحال، لدينا الموارد اللازمة لدعم نوايانا وهذا يساعد كثيراً».