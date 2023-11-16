الامارات | انتصاران كاسحان لأستراليا واليابان في انطلاق تصفيات المونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خاضت أستراليا نزهة أمام ضيفتها المتواضعة بنغلادش واكتسحتها 7-0 اليوم، في باكورة مباريات الدور الثاني من تصفيات آسيا المشتركة لكأس العالم 2026 في كرة القدم وكأس آسيا 2027. وعلى ملعب "ايمي بارك" في ملبورن، سجّل لـ"سوكروز" هاري سوتار (4)، براندون بوريلو (20)، ميتشل ديوك (37، 40)، والبديل جايمي ماكلارين (49، 70، 84). وأهدر ماسيمو لوونغو ركلة جزاء للمضيف في اللحظات الأخيرة (90). ويلعب لاحقاً في الجولة الأولى من المجموعة التاسعة لبنان مع فلسطين.

وأكرمت اليابان وفادة ضيفتها ميانمار بخماسية نظيفة على ملعب "باناسونيك سويتا" في مدينة سويتا. وفرض مهاجم فينورد الهولندي أياسي أويدا نفسه نجماً للمباراة بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 11 و45+4 و50، واضاف لاعب وسط لاتسيو الإيطالي دايتشي كامادا (28) ولاعب وسط فرايبورغ الألماني ريتسو دوان (86) الهدفين الآخرين.