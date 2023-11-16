بث مباشر مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة قوية مرتقبة تجمع بين فريقي مصر وجيبوتي ضمن منافسات الجولة الأولي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

بث مباراة مصر وجيبوتي

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تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جيبوتي الليلة

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي، ومحمد عبد المنعم، وعلي جبر، ومحمد هاني.

خط الوسط: ثلاثي من هذا الرباعي "محمد النني وإمام عاشور، وحمدي فتحي، وأحمد سيد زيزو".

وفي الهجوم: تريزيجيه أو عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.

موعد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مصر وجيبوتي مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

من المنتظر أن تذاع مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026 عبر فضائية on time sports HD 1 وSSC 1 و5 HD.