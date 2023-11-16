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منتخب استراليا يضرب بنغلادش بسباعية في تصفيات كأس العالم

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب استراليا فوزًا عريضًا على بنجلادش بسباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب ميلبورن المستطيل ( AAMI Park ) ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

سجل أهداف استراليا في المباراة هاري سوتار و براندون بوريلو و ميتشيل دوك "هدفين" و جيمي ماكلارين "3 أهداف" في الدقائق 4 و 20 و 37 و 40 و 48 و 70 و 84 من عمر المباراة.

ونجح منتخب استراليا في اعتلاء صدارة جدول ترتيب المجموعة بهذا الموسم بعدها حصل على أول 3 نقاط في مشواره.

مجموعة استراليا في كأس العالم

ويلعب منتخب استراليا ضمن المجموعة التاسعة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم والتي تضم منتخبات فلسطين و لبنان و بنجلادش.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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