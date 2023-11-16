ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي بث مباشر يلا شوت اليوم في تصفيات كأس العالم

مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي بث مباشر يلا شوت اليوم في تصفيات كأس العالم، تترقب الجماهير المصرية ضربة بداية المنتخب الوطني في مشوار التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث تحلم الجماهير بتأهل الفراعنة مع وجود نظام جديد للتصفيات والابتعاد عن منتخبات قوية مثل السنغال وغانا والمغرب وتونس والجزائر.

ويبحث محمد صلاح قائد منتخب مصر عن استعادة التهديف بتصفيات المونديال حيث لم يسجل أي أهداف في تصفيات المونديال منذ هدفه الشهير أمام الكونعو بتصفيات مونديال 2018 كما اكتفى صلاح بصناعة 3 أهداف خلال تصفيات مونديال 2022.

وخاض محمد صلاح 20 مباراة في تصفيات كأس العالم ونجح في تسجيل 11 هدفا بالإضافة لصناعة 9 أهداف.

وحال تسجيل محمد صلاح هدفا في مباراة اليوم أمام جيبوتي سيحتل وصافة قائمة ترتيب هدافي مصر في تصفيات المونديال على مدار التاريخ والتي يتصدرها محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق برصيد 14 هدفا ويليه عمرو ذكي برصيد 12 هدفا ثم صلاح بـ 11 هدفا .

التقى المنتخبان مرتان من قبل، ضمن منافسات الدور الثانى فى تصفيات مونديال 2010، حقق المنتخب المصرى ألفوز فى المباراتين برباعية دون رد، ويتقاسم الثنائى عمرو زكي، أحمد حسن صدارة هدافى مباريات منتخب مصر وجيبوتي.

وفى مباراة الذهاب، أحرز أهداف مصر بالترتيب التالي، أحمد زكي، حسنى عبد ربه، أحمد حسن، عمرو زكي، وأحرز أهداف مصر فى مباراة العودة الآتي، عماد متعب، أحمد حسن، محمد أبو تريكة، رياض سعيد بالخطأ فى مرماه.

وسيتم اختيار أفضل أربعة منتخبات بين أصحاب المركز الثاني في المجموعات التسع. وستلعب المنتخبات الأربعة تصفيات الملحق بنظام البطولة المصغرة لتحديد منتخب واحد عن قارة أفريقيا من أجل مواجهة منافس من قارة أخرى يتم تحديده لاحقاً بعد نهاية التصفيات. وهذا يعني أن أفريقيا ضمنت تسعة مراكز في النهائيات الموسعة التي تضم 48 فريقاً مع احتمال إضافة فريق عاشر عبر التصفيات.

سبق أن التقى المنتخبان في مناسبتين، خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم بجنوب إفريقيا 2010، حقق خلالهما المنتخب المصري الفوز، الأولى في يونيو 2008، وفاز الفراعنة برباعية نظيفة في جيبوتي بأقدام عمرو زكي، حسني عبدربه، أحمد حسن، وأحمد عيد عبدالملك.

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وكرر منتخب مصر فوزه على نظيره الجيبوتي في القاهرة برباعية دون رد، في أكتوبر 2008، عن طريق عماد متعب، أحمد حسن، محمد أبوتريكة، ورياض سعيد لاعب جيبوتي بالخطأ في مرماه.

نظام تصفيات إفريقيا الجديد للتأهل إلى كأس العالم

ويأتي نظام تصفيات إفريقيا الجديد للتأهل إلى كأس العالم 2026 كالتالي:

- حدّد الاتحاد الدولي لكرة القدم 9 مقاعد في المونديال لقارة إفريقيا بالإضافة إلى مقعد واحد في الملحق القاري.

- تجرى المرحلة الأولى من التصفيات بين نوفمبر 2023 وأكتوبر 2025.

- تم تقسيم المنتخبات إلى 9 مجموعات تضم كل منها 6 منتخبات ويتأهل متصدر ترتيب كل منها إلى كأس العالم مباشرة.

- أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثاني فتتقدم إلى ملحق إفريقي تجري منافساته في نوفمبر 2025 بنظام مواجهتي نصف نهائي منفردتين في موقع واحد ومباراة نهائية واحدة يتأهل الفائز منها إلى الملحق القاري.